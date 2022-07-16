2022 Haziran Fed toplantısı'nın 14 – 15 Haziran tarihinde yapılmasının ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Dünyada enflasyon artarken Haziran ayında ABD enflasyon verileri de beklentilerin üzerine çıktı. Peki, "Faiz beklentileri ne yönde, Fed faiz kararı ne olur?" İşte Temmuz ayı Fed faiz kararı beklentisi ve toplantı tarihi hakkında merak edilen soruların yanıtı...