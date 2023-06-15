14 Haziran reyting sonuçları geçtiğimiz Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kuruluş Osman ve Çöp Adam gibi yapımlar birbirini reytinglerde birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.