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        Gözler Icardi'de olacak!

        UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında RFS'ye konuk olacak Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de! Sakatlıktan golle dönen Arjantinli serisine devam etmek istiyor

        Giriş: 03.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:30
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        UEFA Avrupa Ligi'ne 3-1'lik PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci maçında RFS'ye konuk olacak.

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        Sarı-kırmızılıların Letonya deplasmanındaki en önemli gol ayağı ise yine Mauro Icardi olacak.

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        Adana Demirspor müsabakasında sakatlandıktan sonra hem tedavi hem de özel işleri nedeniyle Arjantin'e giden tecrübeli golcü, Fenerbahçe derbisinden önce Türkiye'ye dönmüştü.

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        PAOK müsabakasında kısıtlı da olsa süre alan ve golle dönen Icardi, ligdeki Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.

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        Henüz yüzde 100 hazır olmamasına rağmen sakatlı ksonrasında çıktığı iki maçta da rakip fileleri bulan Arjantinli yıldız, serisine devam etmek istiyor.

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        Victor Osimhen'le oynadığı sürede de iyi izlenimler bırakan Icardi, RFS karşısında daha aşina olduğu tek santrforlu dizilimle sahada olacak.

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