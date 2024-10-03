Gözler Icardi'de olacak!
UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında RFS'ye konuk olacak Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de! Sakatlıktan golle dönen Arjantinli serisine devam etmek istiyor
UEFA Avrupa Ligi'ne 3-1'lik PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci maçında RFS'ye konuk olacak.
Sarı-kırmızılıların Letonya deplasmanındaki en önemli gol ayağı ise yine Mauro Icardi olacak.
Adana Demirspor müsabakasında sakatlandıktan sonra hem tedavi hem de özel işleri nedeniyle Arjantin'e giden tecrübeli golcü, Fenerbahçe derbisinden önce Türkiye'ye dönmüştü.
PAOK müsabakasında kısıtlı da olsa süre alan ve golle dönen Icardi, ligdeki Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.
Henüz yüzde 100 hazır olmamasına rağmen sakatlı ksonrasında çıktığı iki maçta da rakip fileleri bulan Arjantinli yıldız, serisine devam etmek istiyor.
Victor Osimhen'le oynadığı sürede de iyi izlenimler bırakan Icardi, RFS karşısında daha aşina olduğu tek santrforlu dizilimle sahada olacak.