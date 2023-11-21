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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım'da çevrim içi olarak yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirildi. MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik ve 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanını elde etmek isteyen adaylar başvurularını tamamladı. Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı ve başöğretmenlik için başvuranların yüzde 99,03'ü sınava katılım sağlarken gözler "2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi...