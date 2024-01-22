Gözler Merkez'in faiz kararında! Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Ocak ayı faiz oranı öncesi geri sayım sürüyor. Piyasalar faiz kararının ne olacağını merak ederken "Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Ocak ayı faiz kararıyla ilgili merak edilen detaylar ve Ocak ayı faiz tahminleri...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasalar Ocak ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte bu sorunun cevabını araştırıyor. Para Politikası Kurulu Ocak ayı toplantı tarihi belli oldu. Öte yandan fazi beklentileri de netleşti. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.
TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.
Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.