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Gözler MSÜ tercih sonuçlarında! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi tercihlerinin sona ermesinin ardından gözler 2022 MSÜ tercih sonuçlarına çevrildi. Geçen yıl Haziran ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İşte detaylar...

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    Gözler MSÜ tercih sonuçlarında! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihi

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 30 Nisan günü başlayan tercih işlemleri 19 Mayıs tarihinde son ermişti. ÖSYM AİS sistemi üzerinden tercih işlemlerini tamamlayan adaylar 2022 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs tarihinde sona eren tercihlerden sonra 11 Haziran günü MSÜ tercih sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasını bekleyenler "2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte, konuyla ilgili merak edilenler...
  • 02
    Gözler MSÜ tercih sonuçlarında! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihi

    MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN? 

    Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri sona erdi. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59'da son buldu.
  • 03
    Gözler MSÜ tercih sonuçlarında! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihi

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde görev almak isteyen adayların tercih sonuçları MSB'nin resmi sitesi "https://personeltemin.msb.gov.tr/" üzerinden açıklanacak. Ancak MSÜ tercih sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 

    Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 30 Nisan ile 19 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilmişti, MSÜ tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı. MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı içeririsinde açıklanması bekleniyor.
  • 04
    Gözler MSÜ tercih sonuçlarında! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihi

    MSÜ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Millî Savunma Üniversitesi yerleştirme işlemleri Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tarafından ayrı ayrı değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilecek. Harp Okullarına yerleşme hakkı kazanan ve intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri geçerli sayılmayacak.
  • 05
    Gözler MSÜ tercih sonuçlarında! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihi

    Adaylar, Aday Değerlendirme Puanı ve tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecekler. Ek Yerleştirme sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda, etkin olarak icrası ile Asb.MYO ve Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Asb.MYO ve Harp Okulları tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılım sağlayan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

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