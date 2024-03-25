Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, internet sitesi üzerinden duyurulmuştu. 2024 KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamaları sonrasında 2024 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde paylaştık. İşte detaylar...