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        Haberler Gündem Gözler ÖSYM 2024 sınav takviminde! KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS ne zaman ve başvurular ne zaman alınacak?

        Gözler ÖSYM sınav takviminde! İşte güncel sınav tarihleri

        ÖSYM milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2024 sınav takvimini geçtiğimiz yılın sonunda açıklamıştı. Takvim ile birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de netlik kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adayları sınav tarihlerini araştırıyor. İşte "ÖSYM 2024 sınav takvimi ile hangi sınav ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 21:28 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:28
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, internet sitesi üzerinden duyurulmuştu. 2024 KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamaları sonrasında 2024 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" geçtiğimiz aylarda açıklandı.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS 2. EK GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi.

        Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanınırken, başvuruların 25-28 Mart tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

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        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

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        2024 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre;

        2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,

        KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,

        KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

        Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

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        2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak. DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.

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        2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

        ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

        ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

        Bu sınava ilişkin başvurular 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

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        ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

        Bu sınava ilişkin başvurular 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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