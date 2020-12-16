15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen EKPSS 2020 sınavı sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, sınavın ardından soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını da erişime açmıştı ancak EKPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Adayların gözü 2020 EKPSS sonuçları için ÖSYM'ye çevrildi. 2020 EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2020 EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

2020 ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ