2022 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YKS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM açıklama yaptığı andan itibaren, yukarıdaki bağlantı aracılığıyla TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilirsiniz.