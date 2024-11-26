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        Haberler Spor Futbol Gözler Riva'daki TFF toplantısında - Futbol Haberleri

        Gözler Riva'daki TFF toplantısında

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da bulunan merkez binasında önemli bir toplantı yapacak. İstifa iddialarının yalanlanması sonrası bugünkü toplantıdan çıkacak kararlar ve yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:49
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        Gözler Riva'daki TFF toplantısında
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        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da bulunan merkez binasında önemli bir toplantı yapacak. Önceki gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

        Hacıosmanoğlu'nun, yönetim kurulu whatsapp grubuna "Olağanüstü kongre kararı alalım, içimizden biri başkan olarak devam etsin" şeklinde yazığı iddia edilen mesaj şok etkisi yaratmıştı. HT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu istifa iddialarını kesin bir dille yalanlarken, "Bizde mücadele ölünce biter" ifadelerini kullanmıştı.

        Bu gelişmelerin ardından bugünkü toplantıdan çıkacak kararlar ve yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

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