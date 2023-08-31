Haberler Gündem Gözler toplu sözleşme zammında! Zamlı Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar olacak?

Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar olacak? Toplu sözleşme zammının belirleneceği son toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantı ile "Memur toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak ve ne kadar olacak?" sorusu yanıtını ararken zammın destek ödemelerine ne kadar ve nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. İşte 2023 Ağustos Aile Destek ödemeleri hakkında merak edilen güncel bilgiler... Habertürk Giriş: 31.08.2023 - 09:38 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:38 facebook

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri memur toplu sözleşme zammı ile aile destek ödemesi alan binlerce kişi tarafından yeniden gündeme geldi. Peki, zamlı Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

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MEMUR ZAMMINDA KARAR 31 AĞUSTOS'TA! Toplu sözleşme zammı geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası’nın enflasyon oranına göre belirlenmişti. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kurulunun bu yıl da Merkez Bankası’nın 2024 sonu için yüzde 33, 2025 sonu için yüzde 15 olarak açıkladığı tahmini enflasyon rakamlarını baz alması bekleniyor. 11 üyeden oluşan kurul oy çoğunluğuyla karar alacak ve Hakem Kurulu’nun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.