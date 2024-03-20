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        Haberler Gündem Yargı Gözler yarın Anayasa Mahkemesi'nde! AYM’nin yeni başkanı kim olacak?

        AYM’nin yeni başkanı kim olacak?

        Yüksek Mahkeme yarın yeni başkanını seçecek. Genel kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan isim 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi başkanlığı görevini üstlenecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.03.2024 - 13:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:37
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        AYM yarın yeni başkanını seçecek
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        Yüksek yargıda seçim heyecanı. Önce Anayasa Mahkemesi ardından Yargıtay Ve Danıştay'da başkanlık seçimi yapılacak. Anayasa Mahkemesi, 21 Mart Perşembe günü yeni başkanını seçecek. 12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan aday olamayacak. Ancak yeni başkanı belirlemek için oy kullanabilecek.

        Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan isim 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise yeniden seçim yapılacak. Bir aday salt çoğunluğu yakalayana kadar devam edilecek.

        MART AYINDA YARGITAY’DA SEÇİM HEYECANI YAŞANACAK

        Mart ayı içerisinde Yargıtay’da da seçim heyecanı yaşanacak. Mevcut başkan Mehmet Akarca 24 Mart 2020'de oyların salt çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti. 4 yıllık görev süresi mart ayında dolduğu için 348 Yargıtay üyesi 25 Mart Pazartesi günü yeniden sandık başına gidecek.

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        Yeni başkanı belirlemek için gizli oylama yapılacak. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında geçecek. Başkan Akarca’nın yeniden aday olduğu seçimde 4 isim daha başkanlık için yarışacak. Bu isimler ise Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal.

        DANIŞTAY’DA BAŞKANLIK SEÇİMİ

        Danıştay’da ise başkanlık seçimi için nisan ayında sandık kurulması planlanıyor. Mevcut Başkan Zeki Yiğit 7 Mayıs 2020'de başkan seçilmişti.

        Zeki Yiğit'in yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Başkan seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğun bulunması gerekiyor.

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