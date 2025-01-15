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        Haberler Bilgi Ekonomi GÖZLER YILIN İLK TOPLANTISINDA 2025 OCAK! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?

        Enflasyon rakamları açıklandı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD aralık ayı enflasyon verisi bugün saat 16.30 itibarıyla açıklandı. Buna göre; ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 2.9 ile beklentilere paralel geldi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, gözler yılın ilk FED faiz toplantısına çevrildi. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Ocak ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 23:29 Güncelleme: 15.01.2025 - 23:29
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        Yılın ilk FED faiz toplantısı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED) Jerome Powell başkanlığında gerçekleşecek toplantı öncesinde, aralık ayı enflasyon verileri paylaşıldı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0.2 ile yüzde 0.3'lük, yıllık bazda ise yüzde 3.2'ye ulaşarak yüzde 3.3'lük piyasa beklentisinin altında kaldı. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?" İşte detaylar...

        2

        ARALIK AYI ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI!

        Piyasaların beklediği ABD aralık ayı enflasyon verisi bugün saat 16.30'da açıklandı. ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 2.9 ile beklentilere paralel geldi. Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.2 ile yüzde 0.3'lük, yıllık bazda ise yüzde 3.2'ye ulaşarak yüzde 3.3'lük piyasa beklentisinin altında kaldı.

        3

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        En yakın tarihli Fed toplantısı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

        Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.

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        FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ

        ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

        Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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        2024 ARALIK FED KARARI NE OLDU?

        ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

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