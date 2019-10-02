Gözlere iyi gelen vitaminler, yiyecekler, besinler ve gıdalar

Göz sağlığını koruyabilmek için de beslenme çok önemlidir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte görme oranı düşer. Bilgisayar başında çok zaman harcamak, uzun saatler televizyon izlemek de göz sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerdendir.

Göz sağlığı için önemli olan A vitamini, C vitamini ve E vitamini birçok besin sayesinde alınabiliyor. Ayrıca çinko, selenyum, lutein ve zeaksantin içeren gıdalar da göz sağlığını korumaya yarayan yiyeceklerdir. Uzmanlara göre farklı renk besinleri ve suyu bol miktarda tüketmek de göz sağlığı için de yararlıdır.

Sadece göz sağlığı için değil diğer tüm organlar için zarar arz eden çay, kahve, gazoz gibi içeceklerden uzak durmak gerekiyor.

Gözde oluşan görme bozuklukları dışında oluşan diğer bir hastalık da göz kuruluğudur. Bu şikayetlerini önüne geçebilecek gıdalar şunlardır;

Havuç, kabak, tatlı patates, kabak, portakal, mango, lahana, kırmız dolmalık biber, brüksel lahanası, kavun, kayısı ve balık yağı bol miktarda A vitamini( beta-karoten) içermektedir.

Turunçgiller, kiraz, ahududu, çilek, papaya, kivi, yaban mersini, brokoli, yeşil ve kırmızı biber, lahana ve karnabahar C vitamini yönünden zengin besinlerdir.

Buğday tohumu, fıstık, ay çekirdeği, avokado, badem, keten tohumu ve yumurta E vitamini yönünden zengin besinlerdir.

Pazı, ıspanak, brokoli, kale, su teresi, şalgam, bezelye, marul, mısır, kabak, brüksel lahanası, havuç lutein ve zeaksantin içeriği zengin gıdalardır.

Çinko ve selenyum göz sağlığı için gerekli bir minarelidir; fıstık, kabak çekirdeği, mayalı gıdalar, deniz ürünleri, leblebi de çinko oranını yüksek olduğu gıdalardır.

Retina ve gözün dışında bulunan dokosaheksaenoik asit adlı bir maddenin de göz sağlığı korumak için önemi büyüktür. Bu asit Balıklarda ve kabuklu deniz mahsullerinde bulunuyor. Var olan herhangi bir göz hastalığında dikkatli tüketilmesinde yarar var.

Turunçgiller, kiraz, ahududu, çilek, papaya, kivi, yaban mersini, brokoli, yeşil ve kırmızı biber, lahana ve karnabahar C vitamini yönünden zengin besinlerdir.

Buğday tohumu, fıstık, ay çekirdeği, avokado, badem, keten tohumu ve yumurta E vitamini yönünden zengin besinlerdir.

Pazı, ıspanak, brokoli, kale, su teresi, şalgam, bezelye, marul, mısır, kabak, brüksel lahanası, havuç lutein ve zeaksantin içeriği zengin gıdalardır.

Çinko ve selenyum göz sağlığı için gerekli bir minarelidir; fıstık, kabak çekirdeği, mayalı gıdalar, deniz ürünleri, leblebi de çinko oranını yüksek olduğu gıdalardır.

Retina ve gözün dışında bulunan dokosaheksaenoik asit adlı bir maddenin de göz sağlığı korumak için önemi büyüktür. Bu asit Balıklarda ve kabuklu deniz mahsullerinde bulunuyor. Var olan herhangi bir göz hastalığında dikkatli tüketilmesinde yarar var.