Gözleri görmeyen turnaya 4 yıldır bakıyorlar

Kendi yanımızda misafir ediyoruz, 4 yıldır da bakıyoruz. Bizim için çok özel. Burası uzun yıllar önce açılmış bir rehabilitasyon merkezi. Burada birçok personel, işçi, veteriner hekim değişti ama bizim en eskimiz yine turna kuşumuz. Değişmeyen tek kuşumuz o" ifadelerini kullandı.