Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Akhisarspor’u konuk etti. Konuk takım rakibini tek golle geçerek ligde kalma umudunu ilerleyen haftalara taşıdı.

Bu sonuçla Akhisarspor puanını 24'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Halil’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Yasin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Lumor uzak mesafeden sert şutunda Lukac topu son anda kornere çeldi.

32. dakikada Poko’nun pasında topla buluşan Yasin ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada Kadu’dan sıyrılarak Göztepe ceza sahasına giren Manu’nun şutunda kaleci Beto ayaklarıyla topu çeldi.

47. dakikada Halil kafayla ceza yayı üzerindeki Borges’e çevirdi, bu oyuncunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

56. dakikada Halil’in ortasında arkada direkte topla buluşan Yasin müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı.

58. dakikada Halil’in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lumor’un vuruşunda kaleci Lukac topu tokatladı.

64. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Bokila’nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

71. dakikada Castro’nun oldukça uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

88. dakikada Manu’nun sağ kanattan yaptığı yerden ortada topla buluşan Barbosa takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1