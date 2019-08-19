Süper Lig'de geçen sezon sıkıntı bir dönem geçiren ve son haftalarda lige tutunmayı başaran Göztepe, yeni sezonun 1. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Göztepe hızlı başladı.

15. dakikada Poko’nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Hakan Özmert’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

DİEGO ANGELO KALDIĞI YERDEN

29. dakikada Antalyaspor’da Serdar’ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu arka direğe aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Diego takımını öne geçirdi. 0-1. Skorer kimliği ile ön plana çıkan Brezilyalı stoper, geçen sezon 3 gol, 2 asistlik bir performans sergilemişti.

56. dakikada Antalyaspor’un kazandığı frikikte topun başına geçen Diego’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada Mukairu’nun pasında topla buluşan Doğukan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin yanından dışarıya çıktı.

83. dakikada Aatif topla beraber ceza sahasına sokuldu. Yaptığı sert vuruşta Beto topu ayaklarıyla kornere çeldi.

87. dakikada Serdar’ın sağdan kestiği topa Leo kafayı vurdu, meşin yuvarlak Boffin’de kaldı.

Mücadele, Antalyaspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı