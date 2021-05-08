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Göztepe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 1

Süper Lig'in 40. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi

Göztepe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 1
AA

Göztepe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı (Dk. 46 Gassama),Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk (Dk. 76 Murat Paluli),Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 46 Esiti - Dk. 69 Beykan Şimşek),Nwobodo, Cherif Ndiaye (Dk. 87 Brown Ideye),Soner Aydoğdu, Jahovic

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Shengelia (Dk. 90+4 Doğan Can Gölpek),Diomande (Dk. 90 İsmail Güven),Jevtovic (Dk. 72 Adil Demirbağ),Sekidika (Dk. 81 Daci),Rahmanovic, Cikalleshi

Gol: Dk. 67 Jevtovic (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Yalçın Kayan, Dk. 65 Atınç Nukan, Dk. 74 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

28. dakikada Yalçın'ın güzel pasıyla ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

30. dakikada Yalçın'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerim Alıcı'nın kaleye göndermek istediği topu, kaleci Sehic kontrol etti.

Müsabakada ilk 45 dakikalık bölüm 0-0 tamamlandı.

54. dakikasında Sekidika'nın ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.

64. dakikada Shengelia'nın şutunda Atınç'a çarpan top kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Atınç'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verip, penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltı atışını kullanan Jevtovic, takımını 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İttifak Holding Konyaspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

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