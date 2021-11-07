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Göztepe: 0 - Konyaspor: 2 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konya'ya galibiyeti getiren goller; Cikalleshi'den geldi. Göztepe'de Yalçın Kayan, 45'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

Göztepe: 0 - Konyaspor: 2 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konya'ya galibiyeti getiren goller; Cikalleshi'den geldi. Göztep'de Yalçın Kayan, 45'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GÖZTEPE: 0 - KONYASPOR: 2

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Özgür Ertem
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 46 Wilker), Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Berkan Emir (Dk. 46 Kerim Alıcı), Cherif Ndiaye (Dk. 61 Ideye Brown), Lourency (Dk. 71 Halil Akbunar), Jahovic (Dk. 15 Tijanic)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Serdar Gürler (Dk. 87 Rahmanovic), Soner Dikmen (Dk. 87 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 39 Michalak), Endri Çekiçi (Dk. 58 Mpoku), Cikalleshi
Goller: Dk. 25 ve 72 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45 Yalçın Kayan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Arslanagic, Dk. 63 Lourency, Dk. 89 Murat Paluli (Göztepe), Dk. 37 Bytyqi, Dk. 45+9 Guilherme, Dk. 85 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında sol kanattan Yalçın'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Soner'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

11. dakikada Jahovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Lourency'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde meşin yuvarlakla buluşan Yalçın'ın şutunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

23. dakikada Endri Çekiçi'nin pasıyla topla buluşan Skubic'in sert şutunda, direğe çarpan top üstten auta çıktı.

25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in yaptığı ortada arka direkte boş durumda bulunan Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

45+6. dakikada sağ taraftan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk önce gol kararı veren hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda elle müdahale olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü İttifak Holding Konyaspor, 1-0 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında ceza sahası dışından Tijanic'in sert şutunda direkten dönen topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

70. dakikada Lourency'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ideye Brown'ın kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

72. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Serdar'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

Göztepe'de 79. dakikada sakatlanan Kerim Alıcı, tedavisinin ardından bir süre sahada kalmasına rağmen oyuna devam edemedi. Oyuncu değiştirme hakkı kalmayan Göztepe, müsabakayı 9 kişiyle tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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