Karşılaşmanın 22. dakikasında Sakaryaspor ceza sahasına girerken Ali Akman'la Donkor arasındaki mücadele sırasında VAR'dan Donkor'un topa elle müdahale ettiği yönündeki uyarı üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu pozisyonu izledi. Ancak Donkor'dan önce Ali Akman'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi.
Müsabakanın ikinci yarısında Sakaryaspor tribününden bir taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları müsabakayı takip edemedi.
YORUMLAR