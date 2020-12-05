Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un golü 73'te Henrique'den, Göztepe'nin sayısı ise 86'da Soner'den geldi.

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HALİL, GÖZTEPE FORMASIYLA 100. SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Göztepe ile Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olan Halil Akbunar'a kulüp başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkan vekili Talat Papatya plaket takdim etti. 2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 27 yaşındaki Halil Akbunar, o sezondan beri Göztepe'nin dışında sadece 1 yıl Elazığspor'da kiralık olarak forma giydi. Hes Kablo Kayserispor maçına kadar Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve TFF 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Halil Akbunar, bu müsabakalarda 42 gol attı.

Karşılaşmadan önce vefat eden A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Raşit Karasu için saygı duruşunda bulunuldu.