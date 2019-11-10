Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'nin konuğu Yeni Malatyaspor'du.
Maça hızlı başlayan ev sahibi, 9. dakikada Serdar Gürler'in golüyle öne geçti: 1-0.
İlk yarı böyle biterken 83. dakikada Yeni Malatyaspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Gökhan Töre skoru dengeyi getirdi: 1-1. Konuk ekipte penaltının hemen ardından yine Gökhan Töre'nin vuruşu iki direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü.
Kalan sürede başka gol olmazken mücadele 1-1 noktalandı. Son düdüğün ardından hakem Arda Kardeşler, oyuncular arasında yaşanan tartışmalar sonrası Yeni Malatyaspor'dan Eren Tozlu'ya ve Göztepe'den Alparslan Öztürk'e kırmızı kart gösterdi.
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