Göztepe, 100. yaşını Süper Lig'de kutlamak istiyor

Hak ettikleri 3 puanı alamadıklarını savunan Ertan, şöyle konuştu:

"Göztepe Spor Kulübü olarak bize yakışan şekilde her platformda Göztepe'mizin haklarını savunmak ve korumak için tüm gayretimiz ile çalıştığımızın bilinmesini önemle belirtmek isterim. Başımızı öne eğmeyeceğiz, bu maçı ardımızda bırakıp moralli bir şekilde Erzurum maçı ile birlikte taraftarımız ve camiamızın desteği ile Süper Lig yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Göztepe'miz 100. yaşını önümüzdeki sezon Süper Lig'de kutlayacak. Buna inanın. Çok değerli futbol takımımız, teknik ve idari kadromuz, yönetimimiz ve muhteşem taraftarımızla kol kola, omuz omuza bu hedefe ulaşacağız."