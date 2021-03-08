Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, BB Erzurumspor'u konuk etti.
Ev sahibi, Schwechlen'in kendi kalesine attığı golle 4. dakikada öne geçti: 1-0
İlk yarı bu skorla biterken 48. dakikada Emrah Başsan skora eşitliği getirdi: 1-1.
83. dakikada sahneye çıkan Göztepe'de son haftaların formda ismi Halil Akbunar takımını tekrar öne geçirdi: 2-1.
90+7'de Göztepe penaltı kazandı. Konuk ekipte Manuel Da Costa kırmızı kart görürken topun başına geçen Alpaslan Öztürk skoru ilan etti: 3-1.
Göztepe bu sonuçla son 5 haftadaki 4. galibiyetini alarak puanını 39 yaptı.
Kazanma hasreti 4 maça çıkan konuk ekip ise 26 puanda kaldı.
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