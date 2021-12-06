Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve beş hafta sonra galibiyeti hatırladı.

39. dakikada penaltı kazanan Göztepe'de Adis Jahovic topun başına geldi ve sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada Jahovic, bir kez daha sahne aldı ve fark 2'ye çıktı.

Gaziantep FK 61'de Recep Niyaz'la yanıt verse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Göztepe 3 puana uzanan taraf oldu. Sarı-kırmızılılarda 51 ve 58'de sarı kart gören Obinna takımını 10 kişi bıraktı.

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