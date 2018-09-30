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Göztepe: 3 - Atiker Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Yoğun yağış altında başlayan maçın başında ışıklandırma bozuldu, sonrasında ise top patladı. Hakem Mete Kalkavan, yağış nedeniyle ağırlaşan maçı oynatma kararını verdi. Göztepe'de Jerome ilk golünü atarken Yasin Öztekin, formunu bu haftaya da taşıdı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı

30 Eylül 2018 Pazar, 18:08 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maç hava muhalefetinden nasibini aldı.

Meteorolojinin günlerdir İzmir bölgesi için yaptığı "kasırga" uyarıları Göztepe-Atiker Konyaspor maçında zorlukları da beraberinde getirdi.

Saat 16:00’da başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında stat ışıkları kesildi ve maç durdu.

Yoğun yağıştan saha zemini de olumsuz etkilenirken hakem Mete Kalkavan yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından maça devam edilmesi kararını verdi.

Maç başladıktan kısa bir süre sonra bu kez top patladı ve topun değiştirilmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Göztepe, maçın 24. dakikasında 1-0 öne geçti. Yasin Öztekin'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Cameron Jerome, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Golcü oyuncu, Göztepe formasıyla ilk golünü kaydetti.

Göztepe, maçın 41. dakikasında Yasin Öztekin ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkardı.

Konyaspor, mücadelenin ikinci yarısına hızlı başladı. Konuk ekip 49. dakikada Mustapha Yatabare ile farkı 1'e indiren golü attı.

Göztepe, 61. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı: Andre Castro ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile skor 3-1'e geldi.

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Mücadelede son anlar oynanırken Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, farkı 1'e indiren golü attı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göztepe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bayram Bektaş yönetimindeki Göztepe böylece ligde oynadığı son üç maçtan da 3 puanla ayrıldı.

Göztepe'de Yasin Öztekin, ligde oynadığı son üç karşılaşmada 6 gole doğrudan katkı sağladı. Kayserispor karşısında 1 gol 1 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, Trabzon deplasmanında 2 gol atmıştı. Yasin, Konyaspor maçında da 1 gol attı 1 de asist yaptı.

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