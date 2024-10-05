Göztepe: 3 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi İzmir temsilcisi 90+4'te attığı golle 3-2 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Romulo, 10'da Isaac Solet ve 90+4'te ise David Datro Fofana kaydetti. Yiğidolar'ın golleri ise 55'te Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Queensy Menig'den geldi.
Bu sonucun ardından Göztepe 12 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 8 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.