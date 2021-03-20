Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti. Konuk ekip 23. dakikada Yatabare, 38. dakikada Fajr, 41 ve 45+1. dakikalarda Boyd'un attığı gollerle ilk 45 dakikayı 4-0 öne tamamladı. 55. dakikada ilk golün sahibi Yatabare bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 5'e çıkardı. Göztepe, 60. dakikada Ndiaye ve 66. dakikalarda Titi'nin attığı gollerle farkı 3'e indirdi: 5-2. Göztepe 90+2'de Diabate ile bir gol daha bulsa da sonuç değişmedi ve Sivasspor sahadan 5-3 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor 40 puana yükselirken, Göztepe 39 puanda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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