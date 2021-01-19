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Göztepe: 4 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU

Göztepe - Gençlerbirliği maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! İlhan Palut'la yollarını ayıran ve Ünal Karaman'la anlaşan Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar galibiyete Zulj, Ndiaye, Halil'in (2) golleriyle uzandı. İzmir temsilcisi bu sonuçla son iki maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 25'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı

Göztepe: 4 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU

Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti ve puanını 25'e yükseltti. Teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman'la anlaşan sarı-kırmızılılar, İlhan Palut'la yollarını ayırdıktan sonraki iki maçını da kazandı. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI

8. dakikada sol kanattan bindiren Berkan'ın ortasında Soner ön direkte topa dokundu. Ama top uzak direğin yanından auta gitti.

12. dakikada sol kanattan bindiren Polomat'ın ceza sahası ön çizgisine doğru çıkarttığı topa İlker gelişine sert vurdu. Top direğin yanından auta gitti.

17. dakikada Zargo Toure'nin hatalı geri pasında topla buluşan Ndiaye'nin içeriye çevirdiği topla ceza sahasının solunda buluşan Halil'in yerden vuruşunda kaleci Nordfeldt topu çeldi. Seken topu da savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada Berkan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Peter Zulj topu ağlara gönderdi.

44. dakikada sol kanattan Halil'in yerden altıpasa çıkarttığı sert topa, Cherif Ndiaye dokundu ve topu filelere gönderdi.

45+1. dakikada Piris, kalecisine dönmek isterken tembel bir pas gönderdi. Halil araya girdi, ceza sahasına sokuldu ve kaleci ile karşı karşıya pozisyonda direk dibinden topu ağlara gönderdi.

52. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanatta hareketlenen Ndiaye topu altıpasa doğru çıkarttı. Bomboş durumda topla buluşan Tripic, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.

56. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Halil'in ceza sahasına çıkarttığı topa Ndiaye dokunamadı. Ters kanada açılan topu Tripic içeriye bir kez daha çevirdi. Bu kez de Zulj bu topa yetişemedi.

70. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Halil, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi.

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