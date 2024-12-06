Göztepe, Adana Demirspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Adana Demirspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Geçen hafta konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 4-1 yenilen Göztepe, haftaya 21 puanla 6. sırada girdi. İç sahada henüz yenilgisi olmayan sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Göztepe'nin rakibi Adana Demirspor, henüz galibiyet alamadığı ligde 2 puanla son sırada yer alıyor.