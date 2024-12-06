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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Adana Demirspor'u ağırlayacak - Göztepe Haberleri

        Göztepe, Adana Demirspor'u ağırlayacak

        Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor 7 Aralık Cumartesi (yarın) günü İzmir'de mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:02
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        Göztepe, Adana Demirspor'u ağırlayacak
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

        Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Adana Demirspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

        Geçen hafta konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 4-1 yenilen Göztepe, haftaya 21 puanla 6. sırada girdi. İç sahada henüz yenilgisi olmayan sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Göztepe'nin rakibi Adana Demirspor, henüz galibiyet alamadığı ligde 2 puanla son sırada yer alıyor.

        Sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in forma giyemeyeceği Göztepe'de Ahmed Ildız'ın sakatlığı sürüyor.

        ADANA DEMİRSPOR'LA SÜPER LİG'DE 19. RANDEVU

        Süper Lig'de Adana Demirspor'la 18 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 23 gol gördü.

        Göztepe, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 7-0 yenilerek lig tarihinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.

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