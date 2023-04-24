

Yeni haftada da hükmen 3 puan alıp bitime 3 maç kala 57 puana ulaşacak İzmir temsilcisi, ilk 2 yarışının gerisinde kalsa da direkt Play-Off finaline kalacak 3'üncü sıra için umutlarını korudu. Göz-Göz'ü İl Spor Güvenlik Kurulu'nun koyduğu deplasman yasağı nedeniyle Alsancak'ta tribünde destekleyemeyen taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı derbi dönüşü Göztepe Üst Geçidi'nde meşaleler ve havai fişeklerle karşıladı. Derbide sahaya Göztepe ruhuyla çıktıklarını söyleyen teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, "Alsancak Stadı bizim de evimiz. Göztepe´de yıllarca emek vermiş abilerimiz yıllarca burada mücadele etti. Göztepe ruhuyla sahaya çıktık. Oyuncularımızı geri dönüşleri için kutluyorum" dedi.