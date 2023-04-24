Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Göztepe
ABONE OL

Göztepe, altın değerinde puanı hanesine yazdırdı

Spor Toto 1'inci Lig'de geriden gelip 6 maçlık galibiyet serisiyle Play-Off hattına yerleşen Göztepe, Alsancak Stadı'nda yenik duruma düştüğü Altay derbisinde altın değerinde puanı 90+3'te hanesine yazdırdı

Göztepe, altın değerinde puanı hanesine yazdırdı
DHA

Taraftarından yoksun olduğu derbide 76'ncı dakikada Paixao'nun penaltı golünü kalesinde gören Göz-Göz, pes etmeyip 90+3'te Atınç'la topa yükselen rakipten Kutay Yokuşlu'nun ters kafasıyla eşitliği yakaladı. Geriye düştüğü derbide deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrılan Göztepe, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken; deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'dan hükmen 3 puan alacağı hafta öncesinde büyük avantaj yakaladı. Ligde son 10 haftayı 7 galibiyet, 3 beraberlikle geçen sarı-kırmızılı ekip puanını 54 yaparak Play-Off'taki yerini perçinledi.


Yeni haftada da hükmen 3 puan alıp bitime 3 maç kala 57 puana ulaşacak İzmir temsilcisi, ilk 2 yarışının gerisinde kalsa da direkt Play-Off finaline kalacak 3'üncü sıra için umutlarını korudu. Göz-Göz'ü İl Spor Güvenlik Kurulu'nun koyduğu deplasman yasağı nedeniyle Alsancak'ta tribünde destekleyemeyen taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı derbi dönüşü Göztepe Üst Geçidi'nde meşaleler ve havai fişeklerle karşıladı. Derbide sahaya Göztepe ruhuyla çıktıklarını söyleyen teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, "Alsancak Stadı bizim de evimiz. Göztepe´de yıllarca emek vermiş abilerimiz yıllarca burada mücadele etti. Göztepe ruhuyla sahaya çıktık. Oyuncularımızı geri dönüşleri için kutluyorum" dedi.

YİNE ALTAY'A TAKILDI

Göztepe, müthiş bir galibiyet serisi yakalayıp Süper Lig iddiasını güçlendirdiği dönemde yine ezeli rakibi Altay'a puan kaybetti. İki İzmir temsilcisi geçen sezon 18 yıl sonra buluştukları Süper Lig'den yine birlikte küme düşerken; rakibiyle oynadığı 2 maçı da 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kaybeden Göztepe, derbi faturasını ağır ödedi. Ligde geçen sezon 4 maçlık galibiyet serisi sonrası evinde Altay'a 2-0 yenilen Göz-Göz, ardından 10 maç üst üste mağlup olup küme düşerken; derbi sonrası ligin kalan 15 maçında 14 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Bu sezon ilk yarıda ev sahibi olduğu 27 Kasım'daki derbi taraftar olayları yüzünden tatil edilen Göztepe, rakibiyle birlikte maçtan hükmen yenilgiyle ayrıldı. Dün de üst üste 6 maç kazandıktan sonra Altay maçına çıkan Göztepe'nin galibiyet serisi derbide bitti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar!
FUTBOL Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme yarışı!
Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Galatasaray'da Gomis krizi!
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOL İşte Jesus'un 11'i
Eski hakemler, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı! Volkan Bayarslan'ın penaltı kararları doğru mu? - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Penaltı kararlarını yorumladılar
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu
FUTBOL Derbini bilet fiyatları!
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler! - Galatasaray Haberleri
FUTBOL "Unutmak isterler!"
Okan Buruk kulübeyi yumrukladı! Icardi penaltı kaçırınca... - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Buruk kulübeyi yumrukladı!
Wout Weghorst: Beşiktaş'ı özlüyorum
FUTBOL "Beşiktaş'ı özlüyorum"
Fatih Karagümrük liderlere kaybetmiyor
FUTBOL Fatih Karagümrük liderlere kaybetmiyor
Trabzonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor
FUTBOL Trabzonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.