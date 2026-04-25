        Göztepe - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Göztepe - Antalyaspor Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

        Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Antalyaspor ile Göztepe'nin İzmir'de oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverler maçın detaylarını merak ediyor. Karşılaşma öncesi en çok araştırılan konuların başında ise maçın oynanacağı saat ve yayın bilgileri geliyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar…

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 14:41
        Süper Lig’de 31. hafta heyecanı devam ederken, Göztepe sahasında Antalyaspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. İzmir’de oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın detaylarına odaklandı. Maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal bilgisi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor mücadelesi ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi platformdan canlı izlenebilecek? İşte tüm bilgiler haberimizde…

        GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

        Göztepe Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

        GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Göztepe: Lis, Taha, Allan, Bokele, Mohammed, Antunes, Efkan, Arda Okan, Cherni, Janderson, Juan

        Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Hüseyin, Giannetti, Paal, Ceasey, Saric, Safuri, Abdülkadir, Doğukhan, Van De Streek

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
