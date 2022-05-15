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STAT: Gürsel Aksel
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports
HAKEM: Ümit Öztürk
GÖZTEPE: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo
BEŞİKTAŞ: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligin 36. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet ve 13 beraberlikle 55 puan topladı.
Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 22 maçta sahadan mağlup ayrılarak 28 puan alabildi.
ISMAEL DEPLASMANDA KAYBETMEDİ
Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi.
Yeni takımıyla ilk maçını Trabzonspor'la deplasmanda oynayan Ismael'in ekibi, bordo-mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.
CEZALILAR DÖNÜYOR
Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Valentin Rosier ile Francisco Montero, bugünkü maçta forma giyebilecek.
8 EKSİK VAR
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mert Günok kafilede yer almadı.
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