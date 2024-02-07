Göztepe, Brezilyalı oyuncu Romulo Cardoso'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den Romulo Cardoso ile kiralık olarak anlaştı.
Giriş: 07.02.2024 - 23:33 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:33
Trendyol 1. Lig'in 2. sırasında yer alan Göztepe, Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den Romulo Cardoso'yu kiralık olarak transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun satın alma opsiyonlu kadroya dahil edildiği belirtildi.
Romulo'nun Athletico Paranaense ile Serie A'da 45 maça çıktığı bildirildi.