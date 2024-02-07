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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, Brezilyalı oyuncu Romulo Cardoso'yu kiralık olarak kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Göztepe, Brezilyalı oyuncu Romulo Cardoso'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den Romulo Cardoso ile kiralık olarak anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:33 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:33
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        Göztepe, Brezilyalı oyuncuyu kiraladı
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        Trendyol 1. Lig'in 2. sırasında yer alan Göztepe, Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den Romulo Cardoso'yu kiralık olarak transfer etti.

        Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun satın alma opsiyonlu kadroya dahil edildiği belirtildi.

        Romulo'nun Athletico Paranaense ile Serie A'da 45 maça çıktığı bildirildi.

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