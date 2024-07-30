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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, Danimarkalı stoperi Lasse Nielsen ile yol ayrımına geldi - Futbol Haberleri

        Göztepe, Danimarkalı stoperi Lasse Nielsen ile yol ayrımına geldi

        Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, transfer çalışmaları kapsamında 36 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Lasse Nielsen ile yollarını ayırma kararı aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:22
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        Göztepe'de Nielsen ile yollar ayrılıyor!
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        Süper Lig’de yeni sezonun hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bugün Adnan süvari Tesisleri’nde başlayan Göztepe, Danimarkalı stoperi Lasse Nielsen ile yol ayrımına geldi.

        Yaz döneminde takımla birlikte kampta yer alan tecrübeli futbolcunun ülkesinden gelen teklifleri değerlendirdiği ve ayrılığın en kısa sürede gerçekleşeceği bildirildi.

        Stoper bölgesine Koray Günter ve Mirushu’yu dahil eden sarı-kırmızılı yönetimin de 1 yıl daha sözleşmesi süren Nielsen’in bonservisi konusunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi. Geçen sezon İsveç’in Malmö takımında Göztepe’ye gelen Danimarkalı 18 mücadelede forma giydi. Genelde yedek kulübesinde bekleyen Nielsen 1 kez de fileleri sarstı.

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