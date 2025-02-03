Göztepe'de ayrılık!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de bir ayrılık gerçekleşti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen David Datro Fofana'nın, kulübü Chelsea FC'ye dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Göztepe formasıyla Süper Lig'de 9 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.