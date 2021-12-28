Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Göztepe
ABONE OL

Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 15 puan ve averajla 19. sırada tamamlayan Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat 19 müsabakada da 90 dakika sahada kaldı.

Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı

İlk devrede istediği sonuçları alamayan Göztepe, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldığı bölümü 15 puanla düşme hattında kapattı. Toplam 22 futbolcunun şans bulduğu Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat tüm müsabakalarda 90 dakika kaleyi korudu.

İrfan Can Eğribayat'ın dışında Cherif Ndiaye ile Adis Jahovic de 19 maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte İrfan Can Eğribayat'ın ardından en fazla süre alan oyuncular 1475 dakika ile Obinna Nwobodo ve 1471 dakika ile Dino Arslanagic oldu.

Genç oyuncu Ege Özkayımoğlu 15, takımdan ayrılan Brown Ideye ise 40 dakika sahada kaldı.

EN GOLCÜ

Toplam 18 gol atan İzmir temsilcisinde Adis Jahovic 4, Cherif Ndiaye ile David Tijanic 3, Dino Arslanagic 2, Atınç Nukan, Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Lourency ve Soner Aydoğdu da birer gol buldu.

Adana Demirsporlu Khadim Rassoul da Göztepe adına 1 gol attı.

TOPLAM 48 SARI VE 4 KIRMIZI KART

Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Obinna Nwobodo ve Yalçın Kayan'ın kırmızı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de 15 futbolcu sarı kart gördü. Berkan Emir, Dino Arslanagic ve Obinna Nwobodo altışar kezle en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.

İLK YARI RAPORU

Göztepe'de ilk devre forma giyen isimlerin performansları şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kırmızı
Adis Jahovic 19 13 1067 4 3 0
Atakan Çankaya 10 8 708 0 3 0
Atınç Nukan 12 12 1075 1 2 0
Berkan Emir 18 15 1304 0 6 0
Beykan Şimşek 6 1 151 1 0 1
Brown Ideye 5 0 40 0 1 0
Cherif Ndiaye 19 15 1260 3 2 0
David Tijanic 18 7 824 3 0 0
Dino Arslanagic 17 17 1471 2 6 0
Dzenan Burekovic 9 3 238 0 1 0
Ege Özkayımoğlu 2 0 15 0 0 0
Halil Akbunar 16 14 1188 1 3 1
İrfan Can Eğribayat 19 19 1710 0 3 0
Kahraman Demirtaş 12 9 834 0 1 0
Kerim Alıcı 13 7 738 0 0 0
Lourency 17 10 844 1 5 0
Makana Baku 11 2 280 0 0 0
Murat Paluli 14 13 1091 0 3 0
Obinna Nwobodo 17 17 1475 0 6 1
Soner Aydoğdu 18 16 1401 1 3 0
Wilker Angel 5 3 316 0 0 0
Yalçın Kayan 14 8 666 0 0 1

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL "Maçı o kazandı"
En değerli 10 Türk futbolcu!
FUTBOL En değerli 10 Türk!
Galatasaray, Denizlispor'u konuk ediyor
FUTBOL Aslan kupada sahne alıyor
Trabzonspor'un yeni gözdesi: Lapadula
FUTBOL Fırtına'nın yeni gözdesi!
Son dakika: Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor
FUTBOL Transfer harekatı başlıyor
2022 Transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Ara transfer tarihi
FUTBOL 2021 Transfer dönemi başlangıç tarihi
İlhan Palut'tan Beşiktaş açıklaması
FUTBOL Beşiktaş'tan teklif aldı mı? Açıkladı
Son dakika: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOL Beşiktaş'a Konya'da 90'da şok!
Son dakika şike haberleri: Ali Koç: Güvertede pislik kalmadı
FUTBOL Ali Koç: Güvertede pislik kalmadı
Son dakika: Ergün Penbe'den Fatih Terim'e: Kimi yetiştirdi?
FUTBOL Efsane isimden Terim'e: Kimi yetiştirdi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.