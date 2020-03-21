Palut kadroda istikrarı bozdu

İlhan Palut, 1-0 kaybedilen Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasına Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Halil, Napoleoni, Serdar ve Jerome 11´iyle çıkarken, ertesi hafta Medipol Başakşehir mücadelesinde 2 değişiklik yaptı. Başakşehir´e karşı Berkan´ın yerine Leo´ya sol bekte görev veren Palut, sakat Alpaslan´ın yerine de stoperde Borges´i oynattı. Genç teknik adam Kasımpaşa deplasmanında ise Poko, Mossoro, Tripic ve Wilczek´i ilk 11´de sahaya sürerken, sakat Serdar ve Alpaslan ile cezalı Soner´den yararlanamadı, Jerome´u ise kızağa çekti.

SON MAÇTA BÜYÜK SÜRPRİZ

Göztepe´de İlhan Palut, son Çaykur Rizespor sınavında ise sürpriz yaptı. Sağ bek Murat ve orta saha Deniz´e aylar sonra şans veren Palut, iki maçtır 11´de oynattığı Wilczek´i yedek oturtup yeniden Jerome´a forma giydirdi. Çaykur Rizespor maçında cezası biten Soner´i tekrar kadroya alan İlhan Palut, Poko´yu oynatmadı. Kasımpaşa karşılaşmasında kulübeye çekilen Napoleoni de Mossoro´nun yerine Çaykur Rizespor´a karşı sahaya çıktı.

Öte yandan, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Göztepeli futbolcular antrenmanlarına evden devam ediyor. Göztepe´nin bir aksilik olmaması halinde çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri´nde çalışmalarına başlayacağı açıklandı.