Göztepe'de savunmada değişiklik!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasına savunmada zorunlu değişikliklerle çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda olan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu istikrarlı performansını korumayı hedefliyor.

Alanyaspor maçı sonrası omzundan sakatlanan Furkan Bayır'ın tamamen iyileşip yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi teknik heyeti sevindirirken, sağ bek Arda Okan'ın cezalı olması planları değiştirdi.

Bulgar teknik adamın, Kocaelispor maçında Taha'yı sağ stoperde oynatabileceği, sağ bekte ise Arda Okan'ın yokluğunda Ruan'a görev vermesi bekleniyor. Bu değişikliklerle birlikte sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana ilk kez bu kadar farklı bir savunma hattıyla sahaya çıkmış olacak.

RUAN SADECE 1 MAÇTA GÖREV ALDI

Sezon başında Brezilya Serie B takımlarından Atletico Goianiense'den transfer edilen 30 yaşındaki sağ bek Ruan Teixeira, geride kalan 12 maçta yalnızca deplasmandaki Kayserispor karşılaşmasında sonradan oyuna girerek forma giyebildi. Bu maçta da sadece 26 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, takımın en az süre alan isimlerinden biri oldu.