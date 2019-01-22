Göztepe'de son aday Agbenyenu

Defansın soluna mutlaka takviye yapmak isteyen yönetimin Ganalı futbolcuyu İzmir'e davet ettiği bildirildi. Hem Sporting Lizbon'la, hem de oyuncuyla temaslarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Agbenyenu'yu kiralamak istediği vurgulandı. Portekiz'de Porto altyapısından yetişen genç sol bek Portimonense ve 1860 Münih takımlarında oynadı. Lumor Agbenyenu sezonun ilk yarısında Lizbon'da yalnızca 1 maça çıkıp 29 dakika süre aldı.