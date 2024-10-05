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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Stanimir Stoilov: Galibiyeti hak ettik! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Stanimir Stoilov: Galibiyeti hak ettik!

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Sivasspor karşısında güzel bir galibiyetin yanı sıra hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 19:50 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:53
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        Stoilov: Galibiyeti hak ettik!
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 3-2 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Stoilov, "Kesinlikle hak ettiğimiz düşünüyorum. Geçen hafta son dakikalarda yediğimiz golle kaybetmiştik. Bu kez de son dakikalarda bulduğumuz golle maçı kazandık ama maça çok iyi başladık. 5 veya 6 farka kadar maçı getirebilirdik. Çok fazla pozisyon yakaladık fakat maalesef bunları değerlendiremedik. Rakibimizden bu dakikalarda gerçekten çok daha iyiydik. İkinci yarıdaysa 10-15 dakikalık hem konsantrasyon bir de öz güvenimizi kaybettiğimiz dakikalar oldu ve burada maalesef maç 2-2’ye geldi. Sonrasında yine gol fırsatları yakaladık fakat bunları kaçırdık. Son dakikadaysa bulduğumuz golle maçı kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Biz genç bir takımız. Hatalarımızın üzerine çalışmaya kesinlikle de devam etmemiz gerekiyor. Defansif anlamda evet hatalar yaptık. Bunlarla ilgili önemli çalışmalar yapacağız ama aynı zamanda da hücumda 6-7 tane önemli gol kaçırdık. Burada da çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ama belirttiğim gibi biz genç takımız bu oyuncuların uyum içerisinde beraber adaptasyon içerisinde çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Bununla ilgili sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Defansta iki maçta şu anda bugünle beraber 6 gol yedik. Bu benim için bir hayal kırıklığı, böyle olmaması gerekiyor ama aynı zamanda önde fazla gol atıyoruz. Geçen hafta 3 gol, bugün 3 gol ama evinizde olsun ya da deplasmanda 3 gol attığınız zaman kesinlikle o maçı kazanmanız gerekir, kaybedemezsiniz. Maçın gerisine baktığınızda ben size bahsettiğim ikinci yarıdaki 10-15 dakika dışında oynanan oyundan memnunum. İlk yarı gerçekten çok iyi bir oyun sergilemiştik. Bu sezon en iyi oyunlarından biri olduğunu söyleyebilirim, o 10-15 dakikayı çıkartırsak" diye konuştu.

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