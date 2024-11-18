Göztepe'de Taha'ya Mainz kancası!

Trendyol Süper Lig'in 6. sırasında yer alan Göztepe'nin genç oyuncusu Taha Altıkardeş, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Geçen sezon başında Trabzonspor'dan bonservisle kadroya dahil edilen 21 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Mainz'ın da devreye girdiği belirtildi. Daha önce Hollanda'nın Feyenoord, Fransa'nın Lyon, İtalya'nın Hellas Verona, Belçika'nın Genk ve Anderlecht takımlarının istediği Taha için Mainz temsilcilerinin de Göztepe yönetimiyle görüşme yapacağı kaydedildi.