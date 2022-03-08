Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftaya düşme hattında giren Göztepe, Nestor El Maestro'yla yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için listesinin ilk sırasına aldığı Hırvat teknik adam Stjepan Tomas'la anlaşmaya vardı. Başkanvekili Talat Papatya, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor'da oynayıp, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük yapan Tomas'ın sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik patronu olduğunu resmen açıkladı.

Tomas'a güvendiklerini ifade eden Başkanvekili Papatya, "Ligin bitimine kısa bir süre kalması ve mevcut durum nedeniyle en başta çok hızlı aksiyon almamız gerekliliği dışında, aynı zamanda da en doğru kararı almak zorundaydık. Bu kısa süreçte görüştüğümüz teknik direktörler içerisinde takımın ligde kalacağına en çok inanan, aynı zamanda takımımızın maçlarını yakından da takip eden ve de bu konuda hırslı ve inançlı olduğunu bizlere en net şekilde yansıtan Stjepan Tomas hocamızla anlaşmaya vardık. Hocamıza güveniyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı