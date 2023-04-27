Göztepe'de yönetim de sınıfı geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Göztepe
ABONE OL

Göztepe'de yönetim de sınıfı geçti

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluğu garantileyen lider Samsunspor'dan sonra sezonun ikinci yarısının en çok puan toplayan ekibi olarak Play-Off hattına yerleşen Göztepe'de sezon başında futbol şubesini devralan Sport Republic yönetimi de kafalardaki soru işaretlerini sildi

Göztepe'de yönetim de sınıfı geçti
DHA

Göz-Göz'de 8 yıllık başkanlığı döneminde Süper Lig'e taşıyıp, Türkiye'nin en modern spor merkezlerinden Gürsal Aksel Stadı ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni kazandırdığı kulübe çağ atlatan Mehmet Sepil, takım geçen sezon küme düşerken ayrılık kararı aldı.

Sepil, Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini Türk sporunda ilk yabancı yatırımcı olarak Danimarkalı Rasmus Ankersen'in CEO, ABD'li Henrik Kraft'ın başkan, Sırp Dragan Solak'ın da yatırımcısı olduğu İngiltere merkezli Sport Republic'e devretti.

Rasmus Ankersen'in başkanlığa geldiği İzmir'in köklü temsilcisinde Mehmet Sepil de yönetim kurulunda aktif olarak görevini sürdürürken, yeni yönetim kısa bir alışma döneminin ardından futbol takımını rayına oturttu.

Transferde Süper Lig patentli yerlileri gelecek vaad eden genç yerli ve yabancı futbolcularla harmanlayıp yeni bir kadro oluşturan Göztepe, teknik direktör olarak sezona Turgay Altay'la kötü bir başlangıç yaptıktan sonra eylül ayından itibaren kabuk değiştirdi. Sportif direktörlük görevine Hırvat Ivan Mance'nin getirildiği sarı-kırmızılar, futbol metodolojisi direktörü olarak Radomir Kokovic, A takım başantrenörü olarak Ekrem Dağ, teknik sorumlu olarak da Şakir Özkayımoğlu'nu görevlendirdi.

İlk yarıda istikrarsız sonuçlar alıp ikinci yarıda müthiş bir atağa kalkan Göz-Göz, son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken Play-Off yarışının da en iddialı takımı oldu. Takım performansıyla taraftarla bütünleşirken yönetim de güven verdi.

SOUTHAMPTON DÜŞME HATTINDA

Sport Republic'in Göztepe'den başka diğer futbol yatırımı olan İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'da işler beklenildiği gibi gitmedi. 2022 yılında resmi olarak kurulan şirketin 4 Ocak 2022'de yüzde 80'ini devraldığı İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Southampton, 20 takımlı Premier Lig'de bitime 6 maç kala düşme hattında son sırada yer alıyor. Southampton'un başkanlığını ise aynı zamanda Sport Republic'in de başkanı olan Henrik Kraft yapıyor

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!
FUTBOL Sürpriz karar!
Premier Lig ekibi Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i birlikte istiyor!
FUTBOL Arda ve Ferdi'ye Premier Lig kancası!
Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?
FUTBOL Derbinin hakemi kim olacak?
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan bir rekor daha!
FUTBOL Haaland'dan bir rekor daha!
Cristiano Ronaldo servetinin yarısını kaybedebilir!
FUTBOL Ronaldo'ya ayrılık şoku: Dev tazminat...
Real Madrid'e 4 gol atan Castellanos, Messi'ye selam gönderdi!
FUTBOL Madrid'i yıkan isimden Messi'ye selam!
Galatasaray'da derbi galibiyetine prim jesti!
FUTBOL Derbi galibiyetine prim jesti!
Şenol Güneş ile Okan Buruk'un derbi karnesi
FUTBOL Şenol Güneş ile Okan Buruk 9. Randevuda
Derbide Cenk Tosun ve Mauro Icardi, takımlarının gol umudu olacak
FUTBOL Cenk Tosun ve Mauro Icardi, gol umudu olacak
Spor Toto 1. Lig'de son 4 hafta heyecanı yaşanacak
FUTBOL Spor Toto 1. Lig'de son 4 hafta heyecanı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.