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        Göztepe'den 4 yıl sonra en kötü başlangıç

        Trendyol 1.Lig'de pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ezeli rakibi Altay'a konuk olacak Göztepe, 4 yıl sonra en kötü sezon başlangıcını tekrarladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:24
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        Göztepe'den en kötü başlangıç!
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        1'inci Lig'de pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ezeli rakibi Altay'a konuk olacak Göztepe, 4 yıl sonra en kötü sezon başlangıcını tekrarladı. Şampiyonluk parolasıyla girdiği ligin ilk 3 maçında Sakaryaspor ve Çorum FK'ya yenilen sarı-kırmızılılar deplasmanda Ümraniyespor'la golsüz berabere kaldı. Göztepe aynı sezon başlangıcını 2019-20'de Süper Lig'de gerçekleştirdi. O sezonun ilk 2 maçında Antalyaspor'a 1-0, Beşiktaş'a 3-0 yenilen Göz-Göz, 3'üncü haftada Denizlispor'la 0-0 berabere kalmıştı. Göztepe Play-Off oynamaya hak kazandığı geçen sezonun ilk 3 haftasında ise 4 puan toplamıştı.

        Altay derbisine mutlak 3 puan hedefiyle hazırlanan Göztepe'de ilk 11 de şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Radomir Kokovic'in Altay karşısında değişiklikler yapacağı kaydedildi. Hırvat teknik adamın özellikle defans bölgesinde rotasyona gideceği vurgulandı. Çorum FK maçının 1'inci dakikasında büyük hata yapıp takımın gol yemesine neden olan Danimarkalı stoper Nielsen'in yerine Taha´nın derbide sahada olacağı, sol bekte ise Ali Dere'nin kenara çekilip Yunus Emre'nin şans bulacağı bildirildi. Ayrıca orta alanı daha ofansif kurmayı planlayan Kokovic'in, Palmer'ı ilk 11'e monte edeceği öğrenildi

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