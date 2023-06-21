İHA

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu 7. sırada tamamlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Doğucan Haspolat’ı gündemine aldı. Göztepe, Haspolat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Birçok Süper Lig kulübünün de oyuncuyla ilgilenmesinden dolayı transferin zora girdiği de öğrenildi.

Öte yandan Excelsior Rotterdam altyapısından yetişen, uzun süre A Takım formasını giyen Doğucan Haspolat, 2019-2020 sezonun devre arasında 350 bin Euro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya geldi. Genç oyuncuyu sezon sonunda Trabzonspor, 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.