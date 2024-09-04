Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        502 Bad Gateway

        502 Bad Gateway

        nginx
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'den Onuachu bombası! - Futbol Haberleri

        Göztepe'den Onuachu bombası!

        Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'un da ilgilendiği Paul Onuechu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'den Onuachu bombası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak namağlup 6 puan toplayan Göztepe, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar 13 Eylül tarihinde sona erecek yaz transfer dönemi öncesi Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.

        Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton'ın kadrosunda yer alan Onuachu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların hafta sonuna kadar transferi resmiyete kavuşturacağı bildirildi.

        Türkiye'den eski takımı Trabzonspor'un da çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. Southampton'ın sezon başında 15 milyon Euro bonservis istediği Onuachu'nun büyük ihtimalle bir sezon daha kariyerine Türkiye'de devam edeceği bildirildi. Fırsatı kaçırmak istemeyen Göztepe'nin ise Onuachu konusunda çok istekli olduğu da vurlandı. Geçen sezon Trabzonspor forması giyen deneyimli santrfor, 25 resmi maçta 17 gol atttı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bodrum FK maçının ardından bir forvet takviyesi yapacaklarını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşirenin katili kim? Gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşirenin katili kim? Gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"