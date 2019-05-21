Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göztepe, elinde kalem kağıtla son haftayı bekliyor

AA

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın ligde kalmayı başaracak

Göztepe

Ligde pazar günü konuk olduğu Bursaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe, ligde dün tamamlanan 33. hafta karşılaşmalarının ardından haftayı 35 puanla 15. sırada tamamladı. Son hafta öncesinde Göztepe'nin yanı sıra 34 puanlı Bursaspor ve 32 puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un düşme ihtimali bulunuyor.

Göztepe'nin MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği son haftada Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında puan arayacak.

İHTİMALLER 

Son hafta MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Göztepe, rakibini mağlup ettiği takdirde Süper Lig'de kalmayı başaracak. Bu durumda diğer 2 takım lige veda edecek.

Göztepe'nin MKE Ankaragücü ile berabere kalması halinde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde kalabilmesi için Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Bursaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.

Sezon sonunda Göztepe ile Bursaspor'un olası puan eşitliklerinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe'nin puanının aynı olması halinde ise sarı-kırmızılı ekip rakibinin gerisinde kalacak.

Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligi aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe lige veda ederken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor lige tutunacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Altaylı: Şampiyonluk Başakşehir'in ikramı oldu
FUTBOL"Şampiyonluk Başakşehir'in ikramı oldu"
Kameni: "Ayrılmak istiyorum"
FUTBOL"Ayrılmak istiyorum"
Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isimle yollar ayrılıyor...
FUTBOLBeşiktaş'ta dev operasyon!
Asamoah Gyan Gana Milli takımını bıraktı
FUTBOLAsamoah Gyan Milli takımı bıraktı
Hüseyin Eroğlu: "Ligin en dikkat çekici takımı olmayı başardık"
FUTBOL"Ligin en dikkat çeken takımı olduk"
Trabzonspor’da Ünal Karaman etkisi
FUTBOLTrabzonspor’da Ünal Karaman etkisi
Sivasspor galibiyete hasret kaldı
FUTBOLSivasspor galibiyete hasret kaldı
Nihat Özdemir'e 1'inci Lig'den de tam destek
FUTBOL1. Lig'den Nihat Özdemir'e tam destek
Bursaspor taraftarından pankartlı protesto
FUTBOLBursaspor tarafından protesto
Galatasaray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar
FUTBOLGökyüzünde şampiyonluk coşkusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X