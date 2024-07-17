Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Göztepe, Fehervar FC ile berabere kaldı - Futbol Haberleri

        Göztepe, Fehervar FC ile berabere kaldı

        Göztepe, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Fehervar ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe, Fehervar FC ile berabere kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Fehervar ile 2-2 berabere kaldı.

        Bled Spor Parkı'ndaki karşılaşmada Fehervar, 16. dakikada penaltıdan ve 21. dakikada Tobias Christensen'in golleriyle 2-0 üstünlük kurdu.

        Sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Ildız, 32. dakikada Djalma Silva'nın kaçırdığı penaltı atışında takip ettiği topo filelere gönderdi. Göztepe'nin 44. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile bir gol daha bulduğu ilk yarı 2-2 tamamlandı.

        İkinci yarıda skor değişmedi ve müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu