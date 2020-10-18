Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci devre İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Peki Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça doğru detaylar...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Göztepe-Fenerbahçe mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Ideye

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Mbwana Samatta

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki takım İzmir'de 27. kez lig maçı oynayacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 28, Göztepe ise 20 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 52 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.